Nantes A Paris, une rétrospective des films du cinéaste Franck Jouneau

Dobrila Diamantis, directrice du cinéma le Saint-André des Arts à Paris, a décidé d'organiser une rétrospective de tous les films du Nantais Franck Jouneau du 28 décembre 2016 au 24 janvier 2017. « Ces films questionnent d'une manière différente de nombreux sujets qui nous habitent », explique Dobrila Diamantis. « Chacun d'entre eux diverge dans sa présentation et nous renvoie à la créativité du réalisateur ».

Les séances avec le réalisateur et ses invités dès ce lundi 2 janvier à 13 h .

Lundi 2 : Des maîtres pour l’éternité

Mercredi 4 : le Fantôme et l’immortelle

Jeudi 5 : Des maîtres pour l’éternité

Vendredi 6 : Des maîtres pour l’éternité

Samedi 7 : 2 courts (UWinUrLife!, La fissure)

Dimanche 8 : 3 courts (La vie, Pommeray, Enter the NT)

Lundi 9 : le Fantôme et l’immortelle

mardi 17 : Le réveil d’Hector

mardi 24 : Le réveil d’Hector

(1) Le Saint-André-des-Arts est un cinéma indépendant d'Art et Essai situé 30, rue Saint-André-des-Arts dans le 6ᵉ arrondissement de Paris. cinesaintandre.fr