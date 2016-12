Nantes Accueil de jeunes en situation de handicap: le SOS de "Loisirs pluriel"

0

L’association, qui accueille jeunes handicapés et enfants valides, pâtit de la perte d’une subvention du Département de Loire-Atlantique. Grogne.

Le Département projette de revoir sa copie en 2017. Car c’est peu dire que la suppression de la subvention de 23 000 € octroyée à « Loisirs pluriel » suscite un tollé. À Nantes, l’association, qui permet aux jeunes en situation de handicap d’avoir accès à des activités de loisirs et de vacances « comme les autres et avec les autres » - donc avec d’autres jeunes valides - compte deux centres ouverts aux enfants et un autre dédié aux adolescents. Soit, au final, « 180 jeunes accueillis dont 110 en situation de handicap », précise Laurent Thomas, directeur de la fédération « Loisirs pluriel », qui totalise 22 lieux d’accueil en France.

Sur Internet, une pétition en forme de lettre ouverte adressée au président de la Loire-Atlantique, le socialiste Philippe Grosvalet, a déjà rallié plus de 4 000 soutiens.

« Ce serait malhonnête de dire que la perte de cette aide met en péril notre activité sur-le-champ, expose Laurent Thomas. 23 000 €, cela correspond à 8 % des ressources de l’association. Mais cela fragilise très fortement notre structure. D’ordinaire, nos comptes sont équilibrés, là, on va finir avec un déficit. Cela nous met dans une position extrêmement délicate vis-à-vis des banques. »

Un appel aux dons a permis de collecter 1 270 €. Et une subvention exceptionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie (3 000 €) limite la casse.

Le responsable de « Loisirs pluriel » refuse de polémiquer et veut croire qu’une solution sera rapidement ébauchée. Un rendez-vous est acté le 10 janvier au Département.

