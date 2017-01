Nantes Action contre les bouteilles de lait non recyclables

0

« Certaines bouteilles de lait sont en PET opaque, un plastique qui n’est pas recyclable et menace donc la filière de tri », explique Thibault Berlingen, du groupe local Zéro Waste à Nantes.

Des membres de cette ONG étaient présents ce samedi matin rue du Calvaire devant l'enseigne Monoprix. « Nous avons pu informer les passants sur cette situation, ils étaient nombreux à ne pas être au courant ».

Il s'agit d'un nouveau matériau (le PET opaque), moins cher mais non-recyclable en l’état actuel. Les acteurs de Zéro Waste ont aussi diffusé une pétition : « Halte aux bouteilles de lait non recyclables » (disponible sur Change.org). « Si toutes les marques finissent par faire le choix du PET opaque, c’est toute la filière de recyclage de nos bouteilles plastiques qui sera compromise. Nous risquons un vrai retour en arrière. Il y a donc urgence à agir ».

Comment reconnaître les bouteilles incriminées ?

Il s'agit des bouteilles en plastique blanc, et non des briques. Selon Thibault Berlingen, les nouvelles bouteilles, introduites depuis 2015, sont facilement reconnaissables : "le bouchon est vissé directement, sans opercule aluminium, elles sont plus légères, fines et brillantes. De nombreuses marques distributeur l'ont adopté".

Vendredi dernier, France Inter consacrait une partie de son journal à cette thématique :