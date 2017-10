Nantes Action du collectif "Inter-Asso Nantes" devant la préfecture

0

« Mort au contrats aidés, mort aux associations », c’est le constat fait et le slogan lancé par le collectif « Inter-asso Nantes » (qui reventique 200 associations), mobilisé ce mercredi matin peu 9 heures devant la préfecture pour une action démonstrative : une vingtaine de personnes allongées sur le sol, représentant symboliquement les contrats aidés « supprimés ».

« Nous sommes bien décidé à maintenir la pression sur le gouvernement. En gelant les contrats aidés, le gouvernement fragilise tout autant les personnes employées sous ce statut que les associations qui les emploient, et donc les usagers/adhérents de celles-ci. En France, 130 000 personnes en contrats aidés sont concernées dans des milliers d’associations. A Nantes, ce sont 6 000 associations et 70 000 personnes bénévoles qui sont concernés. Cette annonce s’ajoute à des mesures de diminution drastique des financements publics. Plus généralement, le collectif s'est constitué pour lutter contre la précarisation croissante du milieu associatif. Il regroupe de nombreuses associations de secteur d’activités très différents (culture, éducation populaire, sport, santé, solidarité...) mais qui pour autant vivent les mêmes difficultés », souligne le collectif.