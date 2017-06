Nantes Agression à Du Chaffault : quatre jeunes majeurs en garde à vue

0

Entre hier et aujourd'hui, quatre jeunes majeurs ont été placés en garde à vue par la brigade criminelle de Nantes. Tous, sont suspectés d'avoir participé à la violente agression à l'aide de barres de fer, de deux jeunes âgés de 16 et 18 ans, dans la nuit du 7 au 8 mai dernier. Cette agression s'était déroulée près de la station de tramway Du Chaffault.

Pour rappel, le jeune majeur, victime de plusieurs fractures au visage, s'est vu notifier un an d'ITT. Le mineur, plus légèrement touché au crâne et à la main, avait quant à lui déposé plainte au commissariat.

Les quatre hommes devraient être placés en examen demain. Plusieurs d'entre eux appartiendraient au GUD, mouvance d'extrême droite. A l'heure actuelle, les enquêteurs cherchent à savoir dans quelle mesure l'appartenance à cette mouvance peut avoir influé dans le passage à l'acte de ces jeunes adultes.