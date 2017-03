Nantes Agriculture urbaine : ce week-end, la nature s'éclate en ville

0

Ateliers de fruits et légumes moches, semis en famille... Samedi et dimanche, le Festival se décline en 60 animations et 25 lieux d'accueil.

A l'instar de dix autres villes en France, Nantes et la métropole s'apprêtent à vivre un week-end sous le signe de l'agriculture urbaine. « Une belle occasion de mettre les mains dans la terre mais pas seulement sourit Yann Lescouarch, de Nantes, ville comestible, à l'initiative de la manifestation. L'objectif est de proposer une grande diversité d'animations sur tout le territoire ». Jardinage collectif, chasse au trésor, valorisation et réduction des déchets, course de lombrics, vente d'outils et de matériels... Tout un chacun pourra concocter son parcours personnalisé à travers la ville.

