Nantes Ahmed Sylla au cinéma Bonne-Garde le 4 février pour une ciné-rencontre

0

Super nouvelle pour les cinéphiles et admirateurs du comédien et humoriste Ahmed Sylla. Celui qui joue dans "L'Ascension', film de Ludovic Bernard, sera présent le samedi 4 février au cinéma associatif Bonne Garde pour une ciné-rencontre.

Dans le cadre du projet de sensibilisation au Cinéma et à ses métiers, avec le Club Ados de la Maison de quartier « Maison des Confluences » ( Nantes Sud ) Ahmed Sylla répondra aux questions des jeunes inscrits dans ce projet et au public, à l’issue de la projection.

L’histoire du film

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Tarifs : de 3 à 5 €.

Cinéma Bonne Garde. A 17 heures

20 rue Frère Louis

44200 Nantes

tel : 02 51 83 66 68

Ou : 02 51 83 66 71

http://www.cinemalebonnegarde.com

Lire aussi :

Nantes. Ahmed Sylla n'a pas oublié son quartier des Dervallières, interview