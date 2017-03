Nantes Alain Surrans, nouveau directeur de l'opéra d'Angers-Nantes

0

Alain Surrans a été nommé directeur général par le président d’Angers Nantes Opéra sur proposition du comité syndical. Suite au jury réuni le 1er mars dernier, et sur proposition de Johanna Rolland, maire de Nantes, et Christophe Béchu, maire d'Angers, Alain Fouquet, président d’Angers Nantes Opéra, sur proposition formulée à l’unanimité par le comité syndical réuni le 30 mars 2017 à Nantes, nomme Alain Surrans directeur général désigné de l'établissement à compter du 1er mai 2017.

Alain Surrans succèdera à Jean-Paul Davois, qui fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2018. Alain Surrans occupera pleinement les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2018. Alain Surrans dirige depuis 12 ans l'Opéra de Rennes, fonction qu’il cessera d’occuper le 31 décembre 2017. Il avait précédemment exercé les fonctions de Conseiller du directeur de l’Opéra National de Paris (2003 - 2004), de Conseiller pour la musique au Ministère de la culture (1988 - 2001) et de Directeur de la programmation à l'Auditorium Maurice Ravel et de l'Opéra National de Lyon (1994 - 1998). Par ailleurs, il est actuellement Président des Forces Musicales,

syndicat national des orchestres et des maisons d'opéra. Très attaché à l'idée de faire de l'opéra un art d'aujourd'hui, il a à coeur de renforcer encore l’adhésion des publics, de porter de hautes ambitions artistiques et de faire d’Angers Nantes Opéra un partenaire ouvert aux projets en connexion avec les autres acteurs culturels. Le projet proposé par Alain Surrans pour Angers Nantes Opéra repose sur : une approche renouvelée de l'action vers tous les publics, quel que soit l'âge, avec une préoccupation notable pour les propositions participatives et celles dirigées vers les familles, en faisant le choix fort d'inclure l'action culturelle dans le projet artistique autant que dans le projet d'établissement.