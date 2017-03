Nantes Alan Corbel et Robin Foster en concert le 1er avril

0

Le café concert Le Ferrailleur, quai des Antilles, accueille les artistes Alan Corbel et Robin Foster samedi 1er avril. A partir de 20 h.

Alan Corbel

En 2012 on découvrait sa folk mélancolique et aérienne à travers un premier album ""Dead Men Chronicles"", réalisé par Bertrand Belin et sorti sur le label Cinq7. Depuis, ses errances musicales et poétiques l'ont mené jusqu'au théâtre le temps d'une musique originale pour une adaptation de « La Nuit Des Rois ». Au détour de ces routes shakespiriennes, un nouvel album voyait le jour : « Like A Ghost Again ». Alan Corbel est donc de retour pour présenter ce nouvel opus résolument plus pop, plus rock. On redécouvre cette exigence d’écriture et cette voix sensible et forte dans un tout nouvel écrin. Co-réalisé par Jean-Baptiste Brunhes, on retrouve sur cet album les musiciens « live » d’Alan Corbel mais aussi les pianos d’Albin de la Simone.

En « folk-rock story teller », c’est tout naturellement que sa musique nous emmène en balade au gré de ses récits. Chaque chanson est une histoire, chaque histoire est un voyage. De ses inspirations folks à l’énergie rock du live, c’est une promenade sans but, que l’on souhaite sans fin…

Nouvel album « Like A Ghost Again » le 3 mars (Megalux / L’Autre Distribution)

Robin Foster

Dans les volutes tantôt subtiles tantôt puissantes où ondoie la musique de Robin Foster, auteur-compositeur multi-instrumentiste anglais, des influences se distinguent par petites touches : Talk Talk, Sigur Ros, New Order ou The Smiths. Mais d’autres inspirations nourrissent aussi le « post-rock cinématique » du britannique : les images de Michael Mann, Ridley Scott et David Lynch ; les musiques d’Ennio Morricone aussi. Le cinéma et la télévision occupent une place de choix dans la B.O. personnelle de Robin Foster, on en trouve naturellement la marque dans ses musiques. Il présentera les titres de son nouveau disque "Empyrean" au public parisien. Ce quatrième album est en majorité instrumental, à l'exception de deux morceaux pour lesquels Robin s'est entouré de Ndidi O dont la voix vient sublimer la chanson "Everlast" et de Pamela Hute, auteure et chanteuse de "The Hardest Party".

Nouvel album « Empyrean » le 3 février (Upton Park / L’Autre Distribution)





Pratique : concert au Ferrailleur, le 1er avril (avec Robin Foster)

et showcase à l'Espace Culturel Atout Sud à 17H00