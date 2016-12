Nantes Alcoolisé, il se repose dans sa voiture... et se fait voler sa clé !

0

Son comportement exemplaire n'a pas été récompensé ! Ce samedi matin, vers 6 h 30, une patrouille de police aperçoit un homme assoupi dans sa voiture stationnée dans une rue du quartier Graslin à Nantes. Les fonctionnaires souhaitent s'assurer que tout va bien pour le jeune homme. C'est le cas. Celui-ci leur explique qu'il a fait la fête, qu'il a bu de l'alcool et qu'il a décidé de dormir dans sa voiture plutôt que de prendre la route en état d'ébriété jusqu'à Grandchamp-des-Fontaines. Les policiers le félicitent.

Une demi-heure plus tard, ils repassent dans la rue et s'aperçoivent que deux individus se trouvent à proximité de la voiture, dont la portière arrière est ouverte. Ils s'approchent et les deux jeunes prennent aussitôt la fuite. Un des deux, âgé de 18 ans et légèrement alcoolisé, est interpellé au terme d'une course-poursuite à pied. Il a été placé en garde à vue. Le second parvient à s'échapper.

Le malheureux automobiliste qui dormait et ne s'était rendu compte de rien, s'aperçoit alors que sa clé de voiture, qui se trouvait sur le contact, a été dérobée. Il a été invité à venir déposer plainte au commissariat.