Nantes Alexandre Cornily, le peintre de Brest qui en pinçait pour Nantes

0

C’est lors d’un séjour à Nantes en 2013 qu’Alexandre Cornily a découvert Nantes. Coup de coeur. Après avoir pris des photos en noir et blanc, il en tire une série de peintures. une interview à lire dans nos colonnes lundi 23 janvier.

Extrait

Qu’est-ce qui vous a plu à Nantes ?

« Mon premier contact avec Nantes a été le tramway pour me rendre au centre-ville. J’ai aimé, il y a une âme. Le centre-ville a tout de suite réveillé le regard que mes études de collaborateur d’architecte m’avaient apporté. L’ancien et le contemporain se mettent en valeur mutuellement. J’ai photographié les rues en noir et blanc afin de mettre l’accent sur cette lumière qui joue sur les façades ».

