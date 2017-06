Nantes AM-PM, filiale de La Redoute, ouvrira en juillet passage Cœur de Nantes

0

Après Orange, Nespresso, Sostrene Grene, le Monde du Macaron, Bialetti et une enseigne éphémère, une nouvelle enseigne va ouvrir en juillet passage cœur de Nantes. Il s'agit d'AM-PM, filiale de La Redoute. Meuble de qualite, bois nobles, artisanat du monde, esprit brocante, AM-PM privilegie le fait-main et le travail d'ébéniste. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIe siècle, Les ouvriers mettent actuellement les bouchées doubles et les premiers meubles arrivent.