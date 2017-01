Nantes Amélie Nothomb en dédicace lmercredi à la librairie Coiffard

0

Coucou la revoiloù ! Quand Amélie Nothomb oublie un nouveau livre (une fois par an), elle n’oublie jamais de venir rencontrer ses lecteurs nantais à la librairie Coiffard. Ce sera donc ce mercredi 18 janvie rà partir de 15 h. Son petit nouveau a pour nom Riquet à la houppe (éditions Albin Michel) et se dégutse comme une bonne coupette de champagne.

En savoir plus :

Dans ce roman inspiré par le conte de Perrault, Amélie Nothomb va faire en sorte que se rencontrent Déodat, un gamin bossu extrêmement précoce et intelligent et Trémière, une fille sublimement belle que l'on dit plutôt stupide... On y parle également énormément d’oiseaux, de champagne et de tournures nipponnes…

Rue de la Fosse