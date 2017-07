0

La rédaction lance un appel à témoins concernant des lycéens et des lycéennes qui se seraient vus refuser l'accès au STAPS de Nantes via Admission post bac, et qui n'auraient malheureusement pas de solutions de repli pour l'année prochaine.

N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux en message privé (Facebook / Twitter), ou alors sur le mail suivant :

redaction.web@presse-ocean.com