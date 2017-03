Nantes Apprentis médecins solidaires

0

Aude, Pauline, Tiphaine, Guillaume, Alice et Laurine n'iront pas se dorer la pillule pendant l'été. Ces six étudiants en deuxième année de médecine à la faculté de Nantes ont choisi de marcher sur les traces des créateurs de l'association Azacae, six autres étudiants nantais qui ont lancé l'an dernier un projet solidaire aux Philippines. En partenariat avec Jérémie et l'ONG Kaloob, le groupe va continuer les actions commencées par ses prédécesseurs. « Nous allons d'abord entreprendre un travail de prévention, explique Pauline. Nous allons apprendre aux enfants l'hygiène des mains, l'hygiène dentaire, et aux adultes l'initiation aux premiers secours, la prévention de la malnutrition, et la gestion des déchets. Puis, nous participerons à la construction d'un Kubo, une maison traditionnelle des Philippines qui servira de lieu de rassemblement aux habitants du village de Piat ». Infos : Azacae 2017, azacae44@gmail.com