Nantes Après le décès d’une femme de 61 ans, le mur définitivement rasé

Après l’effondrement partiel du mur causé par de violentes rafales de vent, rue de la Gare-Saint-Joseph, à Nantes, qui avait provoqué le décès d’une femme de 61 ans, les autorités ont décidé de raser les tronçons restants. Les 25 m de béton, hauts de 3 m, entourant une friche industrielle, menaçaient de s’écrouler.

Les machines ont été à pied d’œuvre toute la journée et les ont démolis. La route a été barrée et la circulation déviée toute la journée par mesure de précaution. Suite à l’effondrement du mur sur la borne d’alimentation de la signalisation, les feux rouges annonçant l’arrivée des trams ne fonctionnaient plus.