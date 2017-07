Nantes Après le déluge, les commerçants s'attèlent au grand nettoyage

0

Après l'orage, le nettoyage. Certains restaurateurs du quartier Bouffay ayant leur cuisine au sous-sol ont été particulièrement touchés. Celle de la Prison du Bouffay, totalement inondée, demande au moins 4 jours de travaux avant sa réouverture. Après le pompage de l'eau par les pompiers, les commerçants frappés par le déluge nettoient et constatent les dégâts. Plus de 5000 euros pour le gérant d'un Amour de Pomme de Terre, place du Change. Plus d'informations dans l'édition du 11 juillet.