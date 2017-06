Nantes Après le festival Art Rock, Peter Von Poehl à Leclerc Atout Sud

0

Attention, grande classe ! Après son magnifique concert au festival Art Rock à Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor samedi dernier (notre photo), un des grands moments de ce premier des festivals bretons, le musicien suédois Peter Von Poehl sera en showcase à l’Espace Culturel Leclerc Atout Sud de Rezé, le samedi 10 juin à 17 h.

L’artiste viendra présenter et jouer quelques titres de « Sympathetic Magic », son quatrième album. Dandy inclassable entre Neil Young et Bowie, une perle rare. Entrée libre et gratuite.