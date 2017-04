Nantes Après l'évacuation d'un squat de migrants, 200 personnes manifestent

0

Ils sont environ 200 ce vendredi, devant la préfecture de Loire-Atlantique.

Au lendemain de l'évacuation d'un squat, où une vingtaine de jeunes migrants avaient trouvé refuge, depuis 2015 pour certains, des Nantais ont décidé de manifester.

Ils sont inquiets au sujet de l'avenir de ces jeunes mineurs étrangers isolés, qui avaient été mis à l'abri par l'association Action jeunesse scolarisation (AJS), dans une maison de la rue des Dervallières.

"Ils avaient trouvé ici un certain équilibre dans ce lieu paisible et toléré", soufflaient sur place, jeudi matin, des militants. "Pour eux, c'est un vrai coup dur".

Les associations travaillent depuis lors à trouver, en urgence, de nouvelles solutions d'hébergement. Une réunin a eu lieu ce vendredi matin en mairie. "Elle n'a rien donné de concret", regrette le collectif Mineurs isolés étrangers.

Certains jeunes expulsés jeudi matin (Ndlr : pour certains, la procédure de reconnaissance de leur minorité est toujours en cours) ont tenu à s'exprimer pour remercier leurs soutiens et réclamer, à nouveau, leur droit de vivre dans la dignité : « On nous a mis dehors. Même un chien, on ne le laisse pas dans la rue. Mais on a vécu pire. On ne baissera pas la tête. Tout ce que l’on demande, c’est d’avoir un abri et d’apprendre à lire et à écrire. On nous demande de nous intégrer, mais comment fait-on si on nous refuse l’éducation ? »

