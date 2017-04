Nantes Armel Tripon baptise son trimaran Réauté Chocolat jeudi à Nantes

0

C'est le début d'une grande aventure pour Armel Tripon.

Une aventure très "44" : après des années de courses océaniques en monocoque (Mini, Figaro, 60 pieds…), le skipper nantais est la figure de proue du multicoque Réauté Chocolat, marque rachetée en 2015 par le discret mais puissant groupe pornicais Buton, qui produit des viennoiseries pour la grande distribution.

Entièrement révisé cet hiver à La Trinité-sur-Mer et relooké par un autre Nantais d'origine, Nicolas Gilles, le Multi50 qui porte aussi la cause de l'association des P'tits Doudous sera baptisé ce jeudi 20 avril à Nantes, depuis le Nantilus, face à la butte Sainte-Anne où le skipper a ancré son nid familial.

Le programme de courses d'Armel Tripon et Réauté Chocolat porte dans un premier temps sur deux saisons, dominées par la Transat Jacques-Vabre en novembre prochain et la Route du Rhum un an plus tard.

