Nantes Arrivée par avion de 176 migrants ayant transité par la Grèce

Cent soixante-seize réfugiés en provenance de pays en conflit, qui ont transité par des "hot spots" européens en Grèce, sont arrivés mardi matin à Nantes, et pourront déposer une demande d'asile en France, a-t-on appris auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Il s'agit de Syriens, d'Irakiens et d'Érythréens, essentiellement des familles avec enfants. 69 d'entre eux seront acheminés vers des centres d'accueil pour demandeurs d'asile déjà existants en Bretagne, 63 en Pays de la Loire et 44 en Nouvelle-Aquitaine, a-t-on détaillé de même source. Ils font partie des plus de 2.500 candidats à l'asile arrivés en France depuis le lancement en septembre 2015 du programme européen de "relocalisation" d'ici à fin 2017 de 160.000 personnes depuis la Grèce et l'Italie. Dans le cadre de ce plan de répartition des réfugiés dans les pays membres de l'UE, la France s'était engagée à en accueillir 30.000 en deux ans.

Avec l'AFP