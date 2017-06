Nantes Attention, "sex-appeal sur le ring" avec les catcheurs à moustaches

0

Le catch à moustaches est à l’honneur vendredi, à Stereolux. Rencontre déjantée avec les organisateurs, à la Maison Fumetti.

Âmes sensibles s’abstenir. Quinze catcheurs à moustaches, sans peur et sans reproche, débarquent à Stereolux pour fêter les 100 ans de cette discipline née à Nantes. « C’est le seul sport inventé ici avec le foot », raconte, un brin espiègle, Louis Vengeur. Ce membre actif de la Fédération officielle de catch de dessinateurs à moustaches nantais (Focdamn) complète : « Au départ, le catch à moustaches a évolué dans les tavernes. Avant d’arriver, dans les années 90, au Lieu unique ».



Le principe ? Sur un ring, devant une feuille blanche, deux dessinateurs s’affrontent. Le thème est défini par le public et tiré au sort par l’arbitre. Le match dure deux rounds de trois minutes. Tous les coups sont permis. Et quand le crayon dérape, le public a le pouvoir de réclamer la sentence du bourreau Mata.

Plus d’informations ce jeudi dans Presse Océan

Pratique : Vendredi à 19 h 30, salle Maxi (organisateurs Stereolux & Maison Fumetti). Carte 6 €, prévente 9 €, guichet 10 €. Combats de dessins, concerts (Cocoboy + Chasse Royale + DJ set) et musée du catch.