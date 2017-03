Nantes Au Bouffay, les gourmandises nantaises sont sur la place

0

Pour la 2ème année consécutive, la Commune Libre du Bouffay s’associe aux Saveurs DétonNantes et organise pour les Gourmandises Nantaises. Ce marché de produits locaux se déroule aujourd'hui de 9h à 18h, place du Bouffay.

En présence d’une vingtaine de producteurs, les passants peuvent découvrir ces produits locaux, mais aussi flâner à travers le vide-grenier.

Xavier Guignard, est lui tombé amoureux d'une spécialité hongroise, le gateau cheminée. Ce cuisinier de métier décidé de créer son entreprise autour du Chimney Cake et de le décliner en salé ou en sucré : "La pâte briochée est sucrée et aromatisée à la fleur d'oranger à l'origine, explique Xavier Guignard, j'ai repris la recette en la rendant plus neutre pour la décliner selon mes envies."

Xavier Guignard est basé à Riaillé.