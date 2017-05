Nantes Au café le Ferrailleur, on peut voir les concerts à l'extérieur

0

En voilà une bonne idée pour les 10 ans du Ferrailleur et du Hangar à bananes. Quand on n’a pas trop d’argent, voire qu’on explose de chaleur dans la salle ou tout simplement que le concert est complet au café-concert Le Ferrailleur, on peut aussi assister aux concerts de l’extérieur. Comment ? Grâce à à un écran géant qui retransmet en direct la prestation des artistes. Une généreuse initiative pour cet anniversaire (jusqu’au 28 mai) qui permet aux artistes de s’adresser au public debout ou en terrasse sur le quai des Antilles. Jeudi soir, des groupes comme Kokomo et No One is Innocent ont ravi le public.

Ce samedi 27 mai au soir, place au metal et post hardcore avec Abysse, Watertank, Lovers, Sconds Fallin Man, Bigsure, The Texas Chainsaw dust lovers. Retrouvez nos photos sur www.presseocean.fr