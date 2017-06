Nantes Au café le Lorrain, on craque sur l'acrobate Willy Wolf

De gauche à droite, Vincent et Patricia (les taverniers), Laurent Lebot (l'artiste qui a réalisé une série de gravures sur l'acrobate disparu dans la Loire le 31 mai 1925) et Dany, un Nantais à la recherche de documents anciens sur ce café fondé de1924. Car voilà, au café Le Lorrain, on aimerait bien retrouver des documents photographiques et autres sur cet établissement qui possède l'un des plus beaux jeux de boules nantaises. Avis aux érudits nantais.

