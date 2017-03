Nantes Au CHU, « des agents épuisés »

0

Des soignants du CHU sont au bord de l'épuisement. Au local de la CGT, infirmières, aides-soignantes, agents des services hospitaliers viennent expliquer leurs conditions de travail jugées « de plus en plus difficiles » Exemple en cardiologie : « l'épuisement moral est important », relatent deux soignantes. « Par exemple, nous pouvons nous retrouver avec une seule aide-soignante pour trente personnes en cardiologie. Même si nous faisons notre maximum, notre stress ressurgit sur les patients. Selon les représentants du personnel, la situation est aussi tendue en chirurgie vasculaire, en gériatrie, en oncologie, en médecine polyvalente d'urgence, ou en hépato-gastro-entérologie. Ils assurent que la hausse de l'ambulatoire (hospitalisation à la journée) est loin d'être simple. La CGT dénonce « la réorganisation des services de soins et les réductions de capacité de lits en prévision du futur hôpital sur l'Île de Nantes », notent Patrice Le Luel, secrétaire CGT du CHSCT du CHU et Philippe Demaret, membre du CHSCT.

La direction indique être vigilante. « Les réorganisations au CHU de Nantes s’inscrivent, comme pour tous les hôpitaux, dans la démarche de développement des prises en charge ambulatoires », note-t-on à la direction des ressources humaines du CHU, « pour accompagner les changements, le CHU est attentif à la prévention des risques professionnels et aux mesures relatives à la qualité de vie au travail. »