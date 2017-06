Nantes Au coeur du patio du Musée d'arts avec Susanna Fritscher (VIDEO)

0

Le nouveau Musée d'arts de Nantes sera inauguré et rouvert au public le 23 juin 2017, à l'issue d'un chantier hors norme. Institution nantaise, le Musée d'arts de Nantes a fait l'objet d'une très profonde rénovation et d'une extension, confiée au cabinet d'architectes britannique Stanton Williams. Ces travaux ont permis d'augmenter les surfaces d'exposition de 30%, de répondre aux normes actuelles de conservation mais, plus encore, d'offrir une présentation plus large des très riches collections du musée allant de la peinture à la vidéo, en passant par la photographie ou l'installation, de l'art ancien à l'art contemporain.

Ce jeudi matin, l'artiste Susanna Fritscher a présenté "De l'air, de la lumière et du temps", une oeuvre qui a pris place dans le patio et qui sera visible du grand public du 23 juin au 8 octobre. En présence de Johanna Rolland, maire PS de Nantes, et Sophie Lévy, la directrice du Musée d'arts, Susanna Frichter a expliqué le cheminement de cette création et tout le bonheur de pouvoir créer in situ.

Les commandes passées à des artistes contemporains pour le Patio constituent en effet la marque de fabrique du musée et représentent un marqueur fort de l'identité de l’établissement. Pour la réouverture et donc la découverte ou la redécouverte des lieux par le public, le choix s'est porté sur Susanna Fritscher.

L'artiste née à Vienne est connue pour ses interventions « minimales » et aériennes qui s’inscrivent en dialogue avec l’espace qu'elles occupent. Pour ce projet, Susanna Fritscher expérimente un nouveau matériau : le fil de silicone transparent qui vibre et accroche la lumière. Elle imagine une oeuvre qui remplit l'espace, le souligne, ou l'irradie pour conduire le visiteur à se positionner et se déplacer.

Scandant les galeries aux quatre coins du Patio, une sculpture sonore transforme les coursives en lieu d'écoute. Cette installation offre un cadre immersif dans lequel la relation au spectateur constitue un élément de tension. Installation, pièces sonores, sculptures révèlent une oeuvre sensible jouant de la transparence, de l'air et de la lumière.