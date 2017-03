Nantes Au collège, une fresque rend hommage au quartier Chantenay

0

Au collège de Chantenay, des classes de Segpa et le studio Katra terminent une fresque géante sur le mur du gymnase du collège de Chantenay. Au premier plan, on devine parmi les éléments retenus : la butte Sainte-Anne, le musée jules Verne, la grue des chantiers de Lesclain, un roquio, le chalet suisse, le futur arbre aux hérons... Au second, les sept jeunes du collège posent pour la photo ce mercredi matin. Il s'agit de Tafana, Enis, Alessandro, Ricardo, Ben, Mikail et Mandy. Leur professeur Gervaise Lefebvre et Camille qui fait partie du studio Katra sont aussi présents.

Cette fresque sera visible depuis la route entre les stations de tramway Duchaffault et Egalité. Le bouclage est prévu pour ce vendredi.