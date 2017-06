Nantes Au Hellfest, 160 groupes attendus et 55 000 festivaliers par soir

0

Au Hellfest, il y en a pour tous les goûts à la sauce décibels, du black metal au punk, en croisant une armada de vétérans du gros rock. Coup de projecteur sur quelques formations en lice. 160 groupes sont attendus et 55 0000 festivaliers.

Deep Purple

Les vétérans, ceux qui ont appris le riff magique « Smoke on the water » à des générations de gratteux se qualifient de papys du rock. A l'image des Stones, on vient les voir pour passer un bon moment, retrouver la source de Machine Head, l'album mythique de 1972. 16 juin. 20 h 45.

Aerosmith

La dernière tournée pour la route ? C'est pour Aérosmith. « Aero-Vederci Baby ! », c'est le nom de la der des ders avec passage ultime en France à Clisson ! Ce gang américain créé en 1970 avec l'inusable Steven Tyler assénera une poignée de hits dont « Dream On », « Sweet emotion ». 17 juin : 23 h 25. Autre départ en retraite : The Dillinger Escape. 18 juin à 1 h

Trust

Made in France. Bernie et Nono, Antisocial et Saumur, quoi qu'il arrive, les métalleux ne perdront pas leur sang-froid mais sauront remuer des cheveux sans "passer leur vie à payer leurs pierres tombales".

Ultra Vomit

Il y a toujours un Nantais où que vous alliez. Place à Ultra Vomit, ceux qui ont aussi fêté les 10 ans du Ferrailleur la semaine dernière au hangar à bananes, à Nantes. Leur credo : heavy metal parodique. Ca décnaille grave et on adore ça. 17 juin 12 h 50. Dans les grands frères keupons, ne pas louper The Damned, ceux-là même qui écrivirent le mythique The Black Album (aujourd'hui en ligne sur la toile), punaise, ça ne nous rajeunit pas. 16 juin : 1 h 05.

Rob Zombie

Ils étaient là en 2011 (photo). Au menu 2017, ils joueront l'album-phare de feu White Zombie : Astro Creep 2000. Une exclu européenne pour le Hellfest. C'est pas géant ! 16 juin : 23 h 25.

Prophets of Rage

Cette formation réunit des membres de Rage Against The Machine (Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk), Public Enemy (DJ Lord et Chuck D) et Cypress Hill (B-Real). Du très bon et très attendu en cette journée dominicale. Le 18 juin : 20 h 20