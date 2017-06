Nantes Au Hellfest, on pourra même se marier dans une chapelle

0

Du 16 au 18 juin, 55 000 festivaliers vont débarquer à Clisson à l’occasion du 11e festival de métal. Des wagons version Blade Runner et une sculpture monumentale feront partie des nouveautés du Hellfest.

Containers

Au Hellfest, on aime les containers, non pour entreposer du matos mais pour jouer à des constructions insolites. Peints en noir et revisités par le collectif Bungalow Bunker, il s’inscrivent parfaitement dans le paysage toujours futuriste du rendez-vous mondial des métalleux.

Se marier

C’est tout nouveau mais désormais on pourra se marier au Hellfest ! Le maître de cérémonie ne sera autre qu’Elvis Presley et mon tout se tramera dans une chapelle machiavélique. Le discours du prêtre rock ? Love me tender, Don’t be cruel, go to the H Heartbreak Hotel et surtout, ne soyez jamais Jailhouse Rock.

Contre la montre

« On est en course contre la montre », c’est la phrase récurrente qui galope depuis quelques semaines déjà sur le terrain de l’événement et dans la bouche des organisateurs, dont Alex Rebecq (photo), responsable de la communication. Ils courent, ils courent les métalleux.

Filles de Dracula

Dans le village, pas loin de l’Extrême Market et de quelques lieux indispensables (notamment pour recharger son téléphone portable), des concerts et des performances auront lieu sur une nouvelle scène. Sont annoncées des catcheurs ainsi que des performeuses nommées les Drac’s Daughter, soient les filles de Dracula, tout un programme !

Totems pour l’argent

C’est la fin de l’argent liquide, tout se passe désormais avec des cartes, le fameux « Cashless » ou le nouveau système de paiement dématérialisé. Les festivaliers avaient fait part de leur mécontentement l’an dernier face aux files d’attente sur la prairie. Pour cette nouvelle édition, une dizaine de totems seront installés un peu partout afin que l’on puisse recharger sa carte qui permettra d’aller ses restaurer ou de prendre un pot.

Superficie

10 000 m2 en plus, soit un grand terrain de foot pour autant de spectateurs (55 000), la fluidité sera donc de mise.

VIP Zen

Terminé le décor apocalyptique avec hélico crashé et zombies en vadrouille sur bagnoles explosées. Au rayon vip et presse, place à la zénitude via un bassin d’eau de 80 centimètres d’eau (qui deviendra pérenne à l’image d’un bâtiment en dur en construction), des palmiers et de la verdure. Où quand les rockers se mettent au vert, pas plus mal.