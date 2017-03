Nantes Au lieu Unique, Zone, une création signée de la troupe nantaise LTK

0

Quatre ans de travail, d’étapes et de répétitions auront mené à « Zone », la dernière création des Nantais de LTK. Cette pièce s’articule autour du livre du même nom de Mathias Enard qui « retrace l’épopée contemporaine de Francis Servain Mirkovic, agent secret aux identités multiples ».

De La Roche-sur-Yon à Blois, lieu de la création, Marylin Leray et Marc Tsypkine ont porté ce projet à bout de bras. « Marco a craqué sur l’ambiance de ce livre, les trains, le mouvement. Moi, c’est le personnage qui m’a fascinée, je me suis vraiment attachée à lui. Nous avons extrait des morceaux, des anecdotes et des souvenirs de cet agent. On a essayé de raconter ce livre de 500 pages comme une enquête labyrinthique», indique Marylin Leray, l’interprète de cette pièce où se mêlent documentaires vidéos, émissions radios, un véritable laboratoire théâtral. « Qui est Francis Servain Mirkovic, que cache-t-il ? », dit encore la metteuse en scène Maryline Leray. Elle parle aussi « d’un univers noir, obscur. Le théâtre sert à rendre le parcours de cet homme qui a vécu des conflits depuis le train où il voyage, de Milan jusqu’à Rome, une valise à la main. C’est une façon de découvrir l’écriture de Mathias Enard, de la rendre plus accessible ».



REPERES

Spectacles les 29 et 30 mars à 20 h 30 puis les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avril à 20 h 30 au LU, quai Ferdinand-Favre à Nantes