Nantes Au lycée La Colinière, Nantes décolle vers le futur

Au lycée La Colinière, on n’est pas peu fier de tenir dans les mains, depuis hier, l’album « Nantes Ex Machina ». Chaque élève a reçu un exemplaire regroupant onze planches d'un Nantes futuriste de haute tenue signées par le graphiste illustrateur JC Kiarkk alias Jean-Claude Chiariello. On y lit deux textes écris par Louann Le Boudec (1re ES-L) et Ilona Gauthier (1re L1). Les deux jeunes auteures ont été choisies parmi les 70 nouvelles écrites par leurs camarades des deux classes pilotées par les professeurs de Lettres Sylvie Kerrec et Géraldine Baillarguet. Tout est parti des Utopiales 2016, festival de science-fiction. « Le thème de la Machine nous a plu et nous avons eu envie d’associer à l’écriture de nouvelles la découverte de Nantes », expliquent les professeurs.

