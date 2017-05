Nantes Au Printemps Coréen samedi soir, le concert dessiné de Keda

0

Keda est un duo composé d’E’Joung-Ju, musicienne coréenne de geomungo et de Mathias Delplanque, musicien électronique né au Burkina Faso. Ce projet musical né en 2010, confronte les sonorités ancestrales du geomungo à des textures, des rythmes et des traitements électroniques. Leur création s’impose comme une forme originale, allant puiser du côté du blues, des musiques africaines ou jamaïcaines, de l’ambiant ou encore du bruitage. Ce soir, ils donneront un concert dessiné avec Keum Suk Gendry-Kim (traductrice de plus de 100 BD coréennes en français)

Ce samedi 27 à 20 h 30 à Cosmopolis. Entrée libre et gratuite. En savoir plus ici : www.printempscoreen.com