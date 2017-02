Nantes Au programme de la Folle journée ce vendredi

0

Depuis mercredi et jusqu'au 5 février, le festival accueille un lot de jeunes pousses, de virtuoses et d'artistes du pays nantais. Chaque jour les concerts foisonnent à la cité des congrès. Découvrez en détail le programme de ce vendredi.

René Martin a du flair. Il sent les grands de demain et offre un tremplin inespéré aux jeunes pousses virtuoses. À découvrir aujourd'hui les percussions japonaises de Eitetsu à 18H30 et 22H.

En guise de mise en bouche, voici un extrait vidéo de l'orchestre national des Pays de la Loire qui mettait Stravinsky et Ravel à l'honneur jeudi matin :

LIVE #FJ2017 Et on se laisse porter par l'@ONPL_orchestre qui met à l'honneur Stravinsky et Ravel, sous la direction de @Rophp pic.twitter.com/Kli1k193up — La Folle Journée (@fjdenantes) 2 février 2017

Au programme du vendredi 3 février

