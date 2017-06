Nantes Au QG local d'En marche, réaction des candidats à la victoire de Macron

0

Les premières estimations sont tombées à 20 h et font état d'une majorité absolue pour le parti d'Emmanuel Macron pour siéger à l'assemblée. À Nantes, une petite vingtaine de militants et candidats d'En marche s'étaient réunis à l'Adresse, gare sud. Ils ont applaudi à l'annonce de ces résultats (lire notre vidéo et la réaction de Valérie Oppelt, candidate sur la 2e circonscription). Les autres candidats des circonscriptions de Loire-Atlantique, devraient les rejoindre dans la soirée.