Nantes Condamné à de la prison ferme après avoir frappé une infirmière du CHU

Un jeune homme de 26 ans répondait hier de violences. Il a été condamné à neuf mois de prison ferme.



De sa vie, le tribunal ne saura rien, sinon qu’il a 26 ans et qu’il vit à la rue depuis « six ou sept ans ». Il ne « sait plus ».



Du reste, de sa famille, de son histoire, ce jeune prévenu au regard un peu perdu n’a « pas envie de parler ». Il a d’ailleurs tourné le dos à l’enquêtrice sociale qui était venue l’écouter parler de lui, avant l’audience.

L’on sait en revanche ce qui lui vaut de comparaître dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, ce vendredi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, peu après 2 h, ce grand jeune homme dégingandé, au teint exsangue, s’est présenté aux urgences psychiatriques du CHU de Nantes et il a exigé d’être « dépanné » en médicaments, sur le champ.

L’une des deux infirmières de permanence cette nuit-là n’a pas pu les lui donner. Elle n’en avait pas le pouvoir. « Elle se foutait de ma gueule », dit-il aujourd’hui. Alors, il l’a « tapée », comme il dit. Un coup-de-poing en plein visage et un coup de pied sur son visage, alors qu’elle se trouvait au sol. ..

