Nantes Au tribunal, un témoignage bouleversant après le drame de la route

Une femme avait été tuée sur la route, en 2015. Son mari, digne et bouleversant, a témoigné à la barre ce jeudi.



Derrière les statistiques, il y a les tragédies humaines.

Alors que la préfecture communiquait ce jeudi matin les chiffres du bilan de la sécurité routière de l’année écoulée (à lire dans Presse Océan vendredi 27 janvier 2017), le tribunal correctionnel de Nantes se plongeait justement dans un douloureux dossier d’accident de la route.



Une mère de famille de 39 ans, sans antécédent, était jugée pour « homicide involontaire ».

Le 5 octobre 2015, au volant de sa Laguna, cette femme allait chercher son fils, malade, au collège. Elle roulait trop vite, avec 1 g d’alcool dans le sang. Il était 14 h, quand à quelques kilomètres de chez elle, à Joué-sur-Erdre, elle a percuté de plein fouet une autre voiture. Une femme avait été tuée. Elle avait 61 ans.

Dans cette salle d’audience, ce jeudi, 15 mois après l’accident, on mesure combien des vies ont été broyées depuis. « Je voudrais que ce ne soit pas un fait divers ordinaire », commence l’époux de la victime, très digne, à la barre. « Je voudrais vous dire l’injustice profonde, la brutalité absolue, la lumière qui s’éteint. Ma femme et moi nous aimions depuis 41 ans. Nous étions fiers de notre vie, ordinaire et simple. Elle était un rayon de soleil. Une femme remarquable ».

L’émotion fait trembler sa voix. Il reprend : « Nos vies ont basculé du jour au lendemain. L’horloge s’est arrêtée..."

