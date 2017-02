Nantes Au TU, la nouvelle création de Nathalie Béasse à découvrir mardi

0

Le Théâtre universitaire accueille la création de Nathalie Béasse du 28 février au 1er mars, le bruit des arbres qui tombent.

À partir de fragments de textes et d'images, le metteur en scène Nathalie Béasse a composé un tableau sonore et visuel : « A chaque création, j'explore une nouvelle écriture. Ici, ce n'est pas une histoire mais des histoires. Le public doit être actif et se raconter sa propre histoire. Il faut un certain lâcher prise pour voir autour du sens et de l'imaginaire. Cette fois, j'ai eu envie de parler d'un thème qui me touche depuis des années : la famille, mais aussi la fratrie, l'individu face à un groupe. »

Du 28 février au 2 mars à 20 h 30 au TU. Tarifs carte TU : de 4 € à 8 €. Tarifs hors carte : de 8 € à 20€.

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan mardi 28 février