Nantes Aux Dervallières, la dictée des cités ouverte à tous

Une grande dictée, ouverte à tous, est organisée ce samedi aux Dervallières. Objectif : favoriser les échanges entre générations autour de l'amour des mots et donner une autre image des quartiers.

Les associations Force des Mixités, Fête le Mur Nantes, et l'écrivain Rachid Santaki, organisent cet événement ce samedi « avec l'objectif de réunir un maximum de monde autour de l'amour des mots ». Des enfants aux seniors, tous peuvent venir participer à cette dictée « qui ne sanctionne pas mais qui récompense petits et grands. » Chaque participant repartira avec un ouvrage ou un Bescherelle.

Ce samedi à 14h au gymnase omnisports des Dervallières, la dictée sera animée par Rachid Santaki, écrivain, journaliste et scénariste français et Abdellah Boudour, président de l'association Force des mixités. Ahmed Ben Said, président de l'association Fête le Mur Nantes et son équipe participent à l'organisation de cette journée.

A partir de 6 ans

