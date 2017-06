Nantes Avant The Bridge, visite guidée à bord du maxi trimaran Macif (VIDÉO)

0

Le navigateur nantais Benoît Marie embarque à bord de Macif, au départ de The Bridge 2017, la "transat du centenaire" courue conjointement par quatre de ces maxi trimarans du Collectif Ultim et le paquebot Queen Mary 2, à partir du dimanche 25 juin de Saint-Nazaire à New York. En escale dans "sa" ville, le leader français du Moth International à foils (3,35 m) propose une petite visite guidée du géant à foils (30 m) skippé par François Gabart.

