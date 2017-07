Nantes Avec Denise, le « Voyage à Nantes off » a commencé

0

La jolie fontaine Wallace du cours Cambronne est habillée pour l’été ! Ainsi en a voulu Denise Lhomeau, une Nantaise de 83 ans qui estimait que l’on ne la voyait pas assez. Spécialiste de l’art du crochet qu’elle pratique depuis sa petite enfance, elle a réalisé quatre petits habits pour les cariatides de la fontaine sculptée par le Nantais Charle-Auguste Lebourg pour le compte de Richard Wallace, un mécène philantrope. D’une pierre deux coups, outre la création off de Denise, on peut aussi admirer Les Nus, un ensemble de trois sculptures en pierre créé par Daniel Dewar et Grégory Gicquel, deux artistes invités par le Voyage à Nantes. Dans les deux cas, ce sont des histoires d’eau. Détail mais de taille, la fontaine, hélas, ne fonctionne pas.

