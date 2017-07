Nantes Avec LivingPackets, il veut révolutionner la livraison express

0

"LivingPackets est une start-up innovante qui changera pour toujours la façon dont les petits colis sont expédiés à travers le monde. Elle propose le moyen le plus rapide et le plus sûr d’envoyer des colis à un prix imbattable." Denis Mourrain n’y va pas de main morte au moment de présenter la start-up qu’il a cofondée et dirige depuis deux ans aux portes de Nantes. Le produit connecté comme le modèle économique que lui et ses partenaires ont créés sont tout simplement "uniques au monde", "révolutionnaires" sur un marché à la progression quasi-exponentielle… au point que "des géants de la logistique, du web et du e-commerce veulent le tester".

Plus d'infos ce mardi 11 juillet dans les colonnes de Presse Océan, ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.