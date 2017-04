Nantes "Bâches ouvertes", une grande fête et pique-nique à Quai des Chaps

Ce dimanche 9 avril, place à "Bâches ouvertes", deuxième édition, une grande fête à Quai des Chaps au 378 route de Sainte-Luce à Nantes. Impossible de louper la façade qui vient d’être agrémentée d’une voiture et de sa caravane. Une superbe décoration signée par Arnaud Landouin, Simon Beillevaire (photo), Maxime Herault et Antoine Soulard, de l’association La Mutine. Avec Maboul Distorsion, Mobil Casbah, Geronimo, Sweat Lodege, La Griffe et Madame Suzie, ils préparent pour ce dimanche quelques entresorts forains avec une piste de rollers, un sauna à danser ou encore une piscine à boules. Sur place, une restauration est prévue mais tout un chacun peut venir avec ses provisions pour un pique-nique géant.