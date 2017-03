Nantes Basilique Saint Donatien, la facture va s'allourdir

0

Les services du diocèse de Nantes évoquent une facture de 6 M€ pour le chantier de la basilique St Donatien.



L’enveloppe de départ estimée pour la première phase du chantier était de 2,8 M€ pour la mise en sécurité, l’installation d’un « parapluie », le déblaiement et l’évacuation de gravats, l’installation d’une grue, la consolidation des façades, l’installation des échafaudages, l’étaiement et la restauration de la voûte en pierre, d’octobre à avril 2017 constituent cette première étape. Mais après la découverte d’un champignon (la mérule), des travaux supplémentaires de traitement et réparations des voûtes ont dû être réalisés. La facture passe à 3,4 M€ pour la mise en sécurité du bâtiment et le traitement de la mérule. La deuxième étape des travaux qui doit démarrer fin 2017-début 2018 pour s’achever fin 2019-début 2020 vise à la réfection définitive de la charpente et de la couverture. Côté Ville, propriétaire de l'édifice, on se refuse à avancer un chiffre pour l’instant : « Le coût de la reconstruction est actuellement à l’étude suite à la désignation du maître d’œuvre. Les études permettront d’affiner le périmètre définitif des travaux à réaliser et donc de l’enveloppe financière finale qui en découlera ». La Ville ne veut pas, pour l’instant confirmer le chiffre de 6 M € évoqué par l’évêché de Nantes. Mais dans les couloirs de la mairie on ne cache pas que ce sera même probablement un peu plus.