Nantes Battles HipOPsession : ambiance survoltée au Lieu Unique

Ambiance d’enfer ce samedi au Lieu Unique. Les battles se sont succédé à un rythme effréné. Devant un public conquis.

Les retardataires en ont été pour leur frais. Hier, jour 2 de battle opsession, affichait complet. Debout, Pierre-Yves, sa femme et leurs trois enfants ont les yeux rivés sur la scène où les battles viennent de démarrer. « J’ai acheté les places en décembre, heureusement sourit-il. C’est la première fois que nous venons et c’est génial ». François, 9 ans, ne pratique pas encore le hip-hop mais « aimerait bien ». Sur scène, les trois contre trois enchaînent les acrobaties. S’affrontent en breakdance avec une énergie décuplée. « Faites du bruit pour l’Afrique du Sud, ils sont là cette année » s’égosille au micro Nasty, l’un des speakers. Dominant la scène et sous l’écran géant, les trois DJ’s mixent non-stop. Les décibels déboulent et résonnent dans le cœur.

