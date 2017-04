Nantes Black M de passage au centre commercial Beaulieu mercredi

0

C’est confirmé. Black M sera exceptionnellement de passage ce mercredi 5 avril, vers 17 h, au centre commercial Beaulieu pour une émission spéciale en direct sur NRJ.

Les auditeurs pourront poser leurs questions à l’artiste, en avant-première de sa venue pour le concert prévu le 10 mai prochain au Zenith de Nantes. Le rappeur, ex membre de la Sexion D’Assaut, vole de ses propres ailes depuis 2014 et a été popularisé en France avec son tube "Sur ma route". Après 800 000 copies vendues de son album « Les Yeux Plus Gros Que Le Monde », Black M revient avec « Éternel Insatisfait », un nouvel album aux multiples influences et collaborations (Shakira, MHD, Gradur, Alonzo, Zaho, Manu Dibango). Il explique ainsi son titre : « Cette frustration est en moi depuis que je suis tout petit, et je pense que tous les êtres humains connaissent ça. À partir du moment où on obtient une chose, on veut le double de cette chose. Puis le triple. Ça me ressemble beaucoup parce que je veux tout le temps me surpasser. Je ne me contente pas de ce que j’ai, j’en veux toujours plus ».

Promotion de son disque

L'artiste, devenu une star à part entière, apprécié des grosses radios comme des gamins dans les cours de récré, lance le compte à rebours de son second album solo avec son single #ASKIP. Black M évoque divers sujets, s’interroge. Il explore de nouveaux territoires musicaux sans perdre son identité. Celle d’un rappeur issu d’un des groupes de rap les plus populaire qui sait trouver les mots justes quand il est éloigné de son crew. « Même avec du monde, je me sens seul ».

Black M et Shakira font un carton depuis samedi sur Youtube grâce à la vidéo de leur duo. Le clip a été regardé plus de 2 millions de fois en à peine un weekend :