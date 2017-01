Nantes Blessé par balles dans le tram : la CGT monte au créneau

0

La CGT Semitan interpelle les élus de l'agglomération nantaise et les services de l'Etat, "sur la situation inquiétante dans certains quartiers de l'aggloémration".

Le syndicat réagit après les tirs par arme à feu qui ont fait un blessé, dimanche soir, sur la ligne 2 du tramway au nord de Nantes.

"Nous ne pouvons continuer à travailler dans de telles conditions et demandons aux services de l’état, que la sécurité publique soit une priorité et non pas des effets d’annonces comme ces dernières années. Le manque d’effectif dans les services de la police nationale, de la justice est une réalité quotidienne et n’est pas que des statistiques", écrit la CGT Semitan dans un communiqué.

Les salariés de la SEMITAN ainsi que toutes les entreprises travaillant sur le réseaux TAN ne veulent pas servir de tampon, ne veulent pas rentrer dans une ligne statistique de « dommages collatéraux » et demandent une prise en compte immédiate des revendications qui sont portées par le syndicat.

Une rencontre avec les services de la préfecture est aussi à prévoir en urgence."

Plus d'informations à lire mardi 24 janvier 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne