Nantes Braderie : quel périmètre ?

La braderie de Nantes aura bien lieu le 25 mars (lire aussi ici). Mais où ? « Nous sommes dans l'attente du périmètre », confie le syndicat des commerçants ambulants de Loire-Atlantique (Gecala). La Ville rappelait la semaine dernière : « Nos services travaillent en lien avec la préfecture sur les questions de sécurité ». Laissant sous-entendre qu'une reconfiguration sera sûrement nécessaire. « Nous le comprenons très bien, nous sommes déjà rassurés par le maintien de la braderie. Mais on se demande comment elle va se dérouler ». Sera-t-elle plus restreinte ? Sera-t-elle décentrée ? « Il y a habituellement environ 400 commerçants sédentaires et 400 ambulants. Ce rapport changera-t-il ? ».