Nantes Brocken Back et Voyov en concert le 26 avril à Stereolux

Belle soirée musicale en prévision mercredi soir avec Broken Back et Voyov à Stereolux, sous les nefs de l’île de Nantes.

Broken Back

Au cours de ses études à Lille, le jeune Malouin Jérôme Fagnet se blesse au dos et met sa convalescence à profit pour composer des chansons et les mettre en ligne, accompagné de sa guitare folk. Et très vite ses chansons ont été mises à l’honneur par des chaines Youtube comme The Sound You Need. Son premier EP, Dear Misfortune, Mother of Joy, squatte les écrans et les playlists, comptabilise des millions d'écoutes en ligne, et le propulse lauréat du Fair 2016. Il faut dire qu'il sait, en quelques notes et avec l'évidence de ses mélodies, capter l'air du temps, esquisser des vignettes ensoleillées, légères et naïves en apparence, mais terriblement accrocheuses, insoucieuses, traversées parfois d'un discret vague à l'âme. C'est, selon ses termes, de « l'indie folk electro dansante », sautillante, atmosphérique et positive, évoquant Bastille, Ben Howard, Milky Chance ; la musique-monde (chantée en anglais) d'une génération optimiste, hédoniste et sans frontières, qui réclame pour elle un bonheur dont d'autres n'ont pas voulu et entend bien de pas y renoncer. Broken Back a été nommé dans la Catégorie « Revelation scène » aux victoires de la Musique 2017. Il est lauréat du F.A.I.R 2016, Coup de Coeur Deezer et il a été choisi par Spotify pour son opération Spotlight 2016.

Voyov

Il aura fallu du temps à Thibaud Vanhooland. Du temps pour façonner, avec la patience d'un orfèvre, quelques chansons. Les siennes. Du temps pour mener et ne plus suivre. Inventer sa cour de récréation. Avec, dans ses valises, les années passées aux côtés d'Elephanz, Pegase et Rhum for Pauline, c'est sous l'alias Voyov que Thibaud prend désormais la route, en français dans le texte. Entre pop synthétique et chanson française, Thibaud a le sens de la mélodie addictive et rêveuse.

A 20 h. 23 € sur place. Stereolux, sous les nefs de l’île de Nantes, boulevard Léon-Bureau