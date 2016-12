Nantes Bronchiolite, l'épidémie arrive à son maximum dans la région

0

L’épidémie de bronchiolite débutée il y a quelques semaines atteindra son maximum en cette fin d’année dans la région.



"Les services de soins hospitaliers connaissent une tension majeure », reconnaît le docteur Bénédicte Vrignaud, responsable des urgences pédiatriques au CHU de Nantes.



Une maladie très contagieuse qui impose des mesures d’hygiène strictes



« Cette recrudescence est de plus, cette année, concomitante du début de l’activité grippale et du niveau élevé de gastro-entérite. Tout ceci entraîne un afflux aux urgences pédiatriques, avec un allongement des délais d’attente. Parfois jusqu’à 6 h, surtout en soirée. Chaque hiver plus de 30 % des nourrissons sont touchés », explique le docteur Bénédicte Vrignaud qui conseille des solutions alternatives : consultation du médecin traitant en priorité, appel au centre 15 afin qu’un médecin évalue la situation…

La consultation hospitalière est rarement nécessaire. Cependant le recours aux urgences pédiatriques est préférable si le nourrisson à moins de 6 semaines, est né prématurément, s’il a une maladie cardiaque ou respiratoire identifiée, une gêne respiratoire importante, une mauvaise prise alimentaire (si l’enfant boit moins de la moitié de ses repas ou vomissements systématiques).

Quelques principes d’hygiène simples peuvent limiter la propagation de la bronchiolite : se laver les mains avant de toucher le bébé. Ne pas l’embrasser lorsque l’on est enrhumé. Ne pas échanger les biberons et doudous. Eviter si possible les lieux publics. Aérer le logement, le maintenir à 19°.